Concert « Ensemble classique BRIOVERE » Angey, 16 avril 2023, Sartilly-Baie-Bocage.

L’association ABBA est heureuse de vous proposer son concert d’ouverture avec l’Ensemble classique BRIOVERE.

Billets disponibles à l’entrée..

2023-04-16 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-16 . .

Angey Eglise

Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie



The ABBA association is pleased to offer you its opening concert with the classical ensemble BRIOVERE.

Tickets available at the entrance.

La asociación ABBA se complace en ofrecerle su concierto inaugural con el conjunto clásico BRIOVERE.

Entradas disponibles en la entrada.

Der Verein ABBA freut sich, Ihnen sein Eröffnungskonzert mit dem klassischen Ensemble BRIOVERE anbieten zu können.

Eintrittskarten sind am Eingang erhältlich.

