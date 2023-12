Anges & Démons – Réveillon 2024 w/ Jossbo Café Oz Denfert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Anges & Démons – Réveillon 2024 w/ Jossbo Café Oz Denfert Paris, 31 décembre 2023 20:00, Paris. Le dimanche 31 décembre 2023

de 20h00 à 05h00

.Public adultes. payant Entrée avec une conso : 20 EUR

La team de choc vous prépare une soirée de digne sous le signe des anges et démons ! Le Café Oz Denfert se transforme en paradis avec des anges tellement douces, et en enfer avec des démons plus que maléfiques pour bien commencer la nouvelle année. On t’attend pour une soirée divine comme en Heaven et chaud comme en Hell Dimanche 31 décembre 2023 ⏱ Ouverture des portes à 20h jusqu’à l’aube Café OZ Denfert • 3 Place Denfert-Rochereau • 75014 Paris Dress code : Habillez-vous comme votre ange ou démon intérieur, des ailes d’ange ou des accessoires démoniaques sont les bienvenus Programme Enchanté : ‍♂ Accueil mystérieux avec cocktails divins Dansez entre les anges et les démons sur des rythmes envoûtants avec DJ Jossbo aux platines La bouteille de Moët à 120€ toute la nuit Rejoignez-nous pour une nuit magique où le bien et le mal dansent ensemble pour accueillir l’aube d’une nouvelle année. Au plaisir de vous voir dans l’éclat des étoiles et les ombres mystiques. > Entrée payante : 20€ avec une conso > L’accès à l’établissement est réservé aux personnes majeures – une pièce d’identité peut vous être demandée. Votre tenue et votre attitude doivent être soignées à toute heure. Café Oz Denfert 3 Place Denfert-Rochereau 75014 Paris Contact : https://cafe-oz.com/denfert-rochereau/agenda-soirees.html https://fb.me/e/1EwnqI7wP https://fb.me/e/1EwnqI7wP

webmyart Anges & Démons – Réveillon 2024 w/ Jossbo Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75014 Lieu Café Oz Denfert Adresse 3 Place Denfert-Rochereau Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Café Oz Denfert Paris latitude longitude 48.8334208,2.33305999999993

