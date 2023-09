Octobre rose à Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher, 7 octobre 2023, Angerville-l'Orcher.

Angerville-l’Orcher,Seine-Maritime

Dans le cadre d’Octobre Rose, la mairie d’Angerville-l’Orcher et ses habitants se mobilisent et organisent une soirée musicale et dansante.

Rendez-vous le 7 octobre pour une journée bien-être :

– 9h : marche sur d’environ 7 km (sur don libre)

– 10h30 à 17h : massage mains/bras avec « Les mains de Steffie »

– 10h30 à 17h : massage assis avec AMMA avec Nathalie

– 11h à 12h : pilates avec Laurence

– 15h à 16h30 : démonstration de danses en lignes enfants et adultes par l’association « Danse à deux Alexandra et Tristant »

– 13h30 et 14h15 : relaxation, bain sonore avec Josiane « yoga vivement maintenant » (6 à 8 personnes)

Participation de 7€ par atelier.

Recette intégralement reversée à CERICA – Les Ormeaux.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie



As part of the Pink October campaign, the Angerville-l’Orcher town council and its residents are organizing a musical and dance evening.

Join us on October 7 for a day of well-being:

– 9 a.m.: 7 km walk (free donation)

– 10:30 a.m. to 5 p.m.: hand/arm massage with « Les mains de Steffie

– 10.30 a.m. to 5 p.m.: seated massage with AMMA with Nathalie

– 11am to 12pm: pilates with Laurence

– 3 to 4:30 p.m.: children’s and adult line-dancing demonstrations by the « Danse à deux Alexandra et Tristant » association

– 1.30pm and 2.15pm: relaxation, sound bath with Josiane « yoga vivement maintenant » (6 to 8 people)

Participation 7? per workshop.

All proceeds donated to CERICA – Les Ormeaux

En el marco de la campaña Octubre Rosa, el ayuntamiento de Angerville-l’Orcher y sus habitantes se unen para organizar una velada musical y de baile.

Acompáñenos el 7 de octubre en una jornada de bienestar:

– 9 h: marcha de 7 km (donativo gratuito)

– de 10.30 a 17.00 h: masaje de manos y brazos con « Les mains de Steffie

– de 10.30 a 17.00 h: masaje en posición sentada con AMMA con Nathalie

– de 11.00 a 12.00: Pilates con Laurence

– de 15.00 a 16.30 h: demostración de baile en línea para niños y adultos a cargo de la asociación « Danse à deux Alexandra et Tristant »

– 13.30 h y 14.15 h: relajación, baño sonoro con Josiane « yoga vivement maintenant » (6 a 8 personas)

Participación de 7? por taller.

Todos los ingresos donados a CERICA – Les Ormeaux

Im Rahmen des Rosa Oktobers mobilisieren sich die Stadtverwaltung von Angerville-l’Orcher und ihre Einwohner und organisieren einen Musik- und Tanzabend.

Treffen Sie sich am 7. Oktober zu einem Wohlfühltag :

– 9 Uhr: Spaziergang auf ca. 7 km (auf freie Spende)

– 10.30 bis 17 Uhr: Hand-Arm-Massage mit « Les mains de Steffie »

– 10:30 bis 17 Uhr: Sitzmassage mit AMMA mit Nathalie

– 11:00 bis 12:00 Uhr: Pilates mit Laurence

– 15:00 bis 16:30 Uhr: Vorführung von Line Dances für Kinder und Erwachsene durch den Verein « Danse à deux Alexandra et Tristant »

– 13.30 und 14.15 Uhr: Entspannung, Klangbad mit Josiane « yoga vivement maintenant » (6 bis 8 Personen)

Die Teilnahme kostet 7? pro Workshop.

Die Einnahmen gehen vollständig an CERICA – Les Ormeaux

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche