ANGERS, VINS ET ESCAPADES Angers, 28 mai 2022, Angers.

ANGERS, VINS ET ESCAPADES Angers

2022-05-28 14:00:00 – 2022-05-28 17:30:00

Angers Maine-et-Loire

Partez à la découverte de vignobles d’exception à bord du célèbre Combi pour une escapade riche en rencontres !

Dans une ambiance conviviale et originale, plongez dans les paysages viticoles, découvrez les châteaux et les domaines et bien sûr faites vibrer vos papilles avec les dégustations commentées par les vignerons.

Tarifs: 25€ réservé aux adultes de 18 ans – pas de billetterie sur place – durée moyenne : 3h30.

Sous réserve d’un nombre minimum de participants (4 personnes).

Prévoir vêtements et chaussures adaptés pour l’extérieur.

Balade organisée par Destination Angers et accompagnée d’Ernest le Combi (Loc’Activités).



