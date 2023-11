Leonie Evans and The Blue Mockingbirds THEATRE CHANZY, 17 novembre 2023, ANGERS.

JAZZ POUR TOUS (L.2-1048510/3-1048511) PRESENTE CE CONCERT Voilà tout juste un quart de siècle que Jazz Pour Tous a organisé son premier spectacle. Vingt-cinq ans et près de 400 concerts plus tard, nous fêterons dignement cet anniversaire en compagnie d’une très grande artiste, l’anglaise Leonie Evans, une des plus belles voix des musiques actuelles. Car outre un don pour le jazz et le blues qui la place parmi les plus grandes, Leonie compose et chante aussi dans les styles les plus divers avec un égal talent. Sans doute nous en donnera-t-elle un aperçu, au milieu d’une soirée consacrée essentiellement au jazz et au blues des origines et pour laquelle elle sera accompagnée des jeunes musiciens belges des Blue Mockingbirds avec lesquels elle se produit régulièrement.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 07 81 35 91 65 Leonie Evans and The Blue Mockingbirds

