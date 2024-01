MACO : Le Grand Art de la MACOlogie ! by Dr.Helsé Salle Claude Chabrol Angers, jeudi 14 mars 2024.

Début : 2024-03-14 20:00

Fin : 2024-03-14 21:00

Soyez les 1er à découvrir « MACO:Le Grand Art De La MACOlogie » un One-MACO Show Délirant & Détonnant aux rythmes et couleurs Tropicales ! Jeudi 14 mars, 20h00 1

PREMIERE Inédite et Exclusive de « MACO: Le Grand Art de la MACOlogie » by Dr.Helsé

Actuellement en tournée pour la Première fois en France avec « MACO:Le Grand Art de la MACOlogie » by Dr. Helsé, découvrez en Exclusivité le Dr. Helsé, un professeur déjanté et un brin loufoque dans le One-MACO Show, un Spectacle/ Humour/Stand-Up inédit et original, une Caricature Scientifique qui parodie plus d’une dizaine de domaines scientifiques sur notre Discipline Olympique: l’Art du Makrélaj et du Commérage.

Le Dr. Helsé, qui débarque des Amériques, vous invite à voyager sur des rythmes tropicaux et à rire à pleines dents, de bon cœur et de plaisir sur un sujet que nous connaissons et pratiquons tous & toutes: la MACOlogie universelle.

Du professeur de MACOlogie (Dr.Helsé) à la MACOlogue (Dr. Makrella), des MACO-dépendants aux MACO-débutants, en passant par les MACO-pros, les MACO-experts, sans oublier les Bébé-MACO & MACO-ados, ce sont plus de 20 rôles/personnages interprétés, + de 15 titres parodiés (de Kassav à Francky Vincent en passant par Bob Marley, Edith Leffel, Kery James, Kalash & bien d’autres) où tout le monde se retrouve et s’amuse dans ce One-MACO Show spectaculairement hilarant qui parodie toutes les Sciences.

Qu’est-ce que la MACOlogie Appliquée ou Universelle? Qu’a découvert le Dr. Helsé? Quelles conséquences pour l’Humanité?

Pour en savoir plus, va falloir venir makréler… pour le Meilleur et pour le Rire!

Salle Claude Chabrol 14 rue des Pruniers, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire