Samedi 7 mai 2022 —————– ### A Angers **à 14h30 et 15h30 (boucles de 20mn)** _Verdi au grand air !_ Au lendemain du concert VA PENSIERO !, le Chœur d’Angers Nantes Opéra donne rendez-vous à toutes et à tous sur les marches du Grand Théâtre. Sous la direction de Xavier Ribes, les vingt-huit choristes entonneront les plus beaux extraits des opéras de Verdi. Parmi ces pages chorales, le célèbre Va pensiero de Nabucco, que le public sera invité à reprendre avec eux. Sur les marches du Grand Théâtre d’Angers – Place du Ralliement En accès libre et gratuit ### A Nantes **de 10h à 18h** _Visites, accès aux répétitions et danse participative_ **Au Théâtre Graslin** De 10h à 13h et de 14h à 15h : _Visites du Théâtre Graslin_ Accompagnés par l’équipe d’accueil, découvrez les dessus et dessous d’un théâtre à l’histoire riche et singulière ! Des coulisses aux dessous de scène, partez à la découverte des secrets de fabrication des spectacles. Gratuit – Réservation obligatoire A 16h : _Visite unique avec accès aux répétitions du spectacle de danse Andy De Groat, une Histoire Post moderne_ A l’occasion d’un aperçu guidé du Théâtre Graslin, les visiteurs pourront assister au travail d’échauffement et de répétition des danseurs avant la représentation de Andy De Groat, une Histoire Post moderne. Gratuit – Réservation obligatoire **Sur la Place Graslin** De 14h30 à 17h : Fan Dance (boucles de 10 minutes) Danseurs professionnels et élèves danseurs du Conservatoire de Nantes, rejoints par des amateurs venus de toute la région, s’échapperont du Théâtre Graslin pour investir la place et offrir durant l’après-midi Fan Dance, la danse des éventails. Exigeant une très grande concentration, cette pièce emblématique du travail d’Andy De Groat allie unisson et liberté de mouvements. Accès libre et gratuit

Angers Nantes Opéra vous ouvre leurs portes pour cette 15e éditions de Tous à l’Opéra !

Angers Nantes Opéra place Graslin 44400 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00