ANIMATIONS VACANCES DE NOËL – ESPACE AIR PASSION Angers Loire Aéroport Marcé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Marcé ANIMATIONS VACANCES DE NOËL – ESPACE AIR PASSION Angers Loire Aéroport Marcé, 26 décembre 2023, Marcé. Marcé Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 10:30:00

fin : 2024-01-05 16:30:00 Animations enfants pendant les vacances de Noël.

Animations enfants pendant les vacances de Noël

Pendant les vacances de Noël 2023, Espace Air Passion propose des chasses aux trésors, des ateliers manuels et pédagogiques, adaptés à chaque tranche d’âge. Une belle occasion de repartir avec un beau cadeau de Noël, tout en découvrant le monde de l’aviation ! Ateliers programmés du 26 décembre au 05 janvier 2024. Accès aux animations sur réservation au 02 41 33 04 10 et sur le site du musée : www.musee-aviation-angers.fr/resa-vacances. Programme des ateliers sur : www.musee-aviation-angers.fr Le tarif des animations est proposé à partir de 5 euros par enfant. Une fois l’animation terminée, le billet permet également de visiter le musée le restant de la journée (fermeture du musée à 18h00). Pendant l’animation, les parents peuvent visiter le musée ou revenir une fois l’animation achevée (selon tarif en vigueur). * Le musée se réserve le droit d’annuler la veille si le nombre d’inscrit est insuffisant. EUR.

Angers Loire Aéroport

Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-08 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Marcé Autres Code postal 49140 Lieu Angers Loire Aéroport Adresse Angers Loire Aéroport Ville Marcé Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Angers Loire Aéroport Marcé Latitude 47.56319 Longitude -0.31588 latitude longitude 47.56319;-0.31588

Angers Loire Aéroport Marcé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marce/