Culturissimo : rencontre & lecture avec Éric-Emmanuel Schmitt Le Quai, 23 mai 2023 20:00, Angers.

D’une expe rience spirituelle hors du commun, E ric-Emmanuel Schmitt tire un livre passionnant, Le défi de Jérusalem, à la fois re cit de voyage intime et me ditation sur la foi et les religions. Mardi 23 mai, 20h00 1

Culturissimo : rencontre & lecture avec Éric-Emmanuel Schmitt

D’une expérience spirituelle hors du commun, Éric-Emmanuel Schmitt tire un livre passionnant, Le défi de Jérusalem, à la fois récit de voyage intime et méditation sur la foi et les religions.

« Tout commence par un coup de téléphone » : le Vatican propose à Éric-Emmanuel Schmitt un voyage en Terre sainte suivi d’une visite du plus petit État du monde. C’est l’occasion pour le croyant qu’il est d’accomplir les deux grands pèlerinages dont il rêvait. Si à Jérusalem sa spiritualité se pare d’une chair, de couleurs et d’odeurs nouvelles, sa rencontre avec le Pape François, quelques semaines plus tard, achève de « donner corps » à sa foi.

Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, membre de l’Académie Goncourt, traduit en 45 langues et joué dans plus de 50 pays, Éric-Emmanuel Schmitt est l’un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde.

Postfacé par le Pape François, son nouveau récit nous plonge dans l’itinéraire personnel d’un écrivain philosophe devenu profondément chrétien. Il compose un diptyque avec l’un de ses précédents très grands succès, La nuit de feu.

La rencontre et la lecture se dérouleront le mardi 23 mai à 20 heures au Quai, Cale de la Savatte à Angers.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc d’Angers (boulevard Albert Camus).

Le Quai Cale de la Savatte,49035, Angers Angers 49035 Maine-et-Loire