Les Travaux d'Hercule – Opéra-bouffe de Claude Terrasse GRAND THEATRE D'ANGERS, 31 décembre 2023, ANGERS.

Les Travaux d’Hercule – Opéra-bouffe de Claude Terrasse GRAND THEATRE D’ANGERS. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 17:00 (2023-12-30 au ). Tarif : 36.3 à 55.0 euros.

L’atelier Lyrique Angevin (W491002230) présente : ce spectacle. Qui ne connaît pas les 12 travaux d’Hercule, ce demi-dieu fort et courageux prêt à accomplir les exploits les plus périlleux ? Notre Hercule n’a lui rien accompli de bien glorieux et n’a pas l’air décidé à s’y mettre. Il préfère profiter du prestige de sa destinée. Son épouse, Omphale se lasse de son poltron de mari et va céder aux avances d’Augias, un éleveur de pur-sang fougueux et romantique ! Hercule saura-t-il conserver sa gloire et reconquérir l’amour de sa femme ?Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0241241640 Guillaume Nozach

GRAND THEATRE D’ANGERS ANGERS Place du Ralliement Maine-et-Loire

