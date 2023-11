Deux jours pour sublimer les plantes sauvages Angers, France Pays de la Loire Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Deux jours pour sublimer les plantes sauvages Angers, France Pays de la Loire Angers, 30 mars 2024, Angers. Deux jours pour sublimer les plantes sauvages Samedi 30 mars 2024, 08h00 Angers, France Pays de la Loire Pour le premier jour : Balade de reconnaissance, cueillette, cuisine et repas partagé préparé avec notre récolte et ingrédients bio (6 plats). ⇒ S’équiper pour aller dans la nature. Prendre de quoi cueillir (sac en toile ou panier, gants et ciseaux), tablier pour cuisiner si besoin et de quoi écrire. Nous déjeunerons de notre cueillette (repas offert)… sans doute pas très tôt, pensez à prendre un bon petit déjeuner �� – Pour le 2ème jour : Se repérer dans le dédale des produits «natures» avec des recettes familiales[…]. Entre théorie et pratique.Vous réaliserez 2 produits et repartirez avec ⇒ Prendre de quoi écrire, apporter un petit pot de 30 ml minimum (+ tous flacons dont vous souhaitez vous démunir… Zabi les récupère pour ses potions et ses ateliers !!!) et éventuellement un contenant pour la tisane) On vous offre le repas le 1er jour , nous partagerons ce que vous apporterez à manger le 2ème jour �� 2 modules : un « été » un « hiver » Angers, France Pays de la Loire Angers, France Pays de la Loire Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « 0782068660contact@eco-formation.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

nature écologie

