ONPL – Pause Concert Schubert-Leleu-Mahler CENTRE DES CONGRES, 3 décembre 2023, ANGERS.

ONPL – Pause Concert Schubert-Leleu-Mahler CENTRE DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 11:00 (2023-12-03 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (L.2020-005150) présente ce concert Franz Schubert �œ Trio à cordes n°1 Jeanne Leleu �œ Quatuor avec piano Gustav Mahler �œ Quatuor avec piano �œ Charlotte Pugliese, violon – Pascale Pergaix, alto – Ulysse Aragau, violoncelle – Yolande Kouznetsov, piano Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 6€ seulement, ces petits concerts concoctés par nos musiciens revisitent le répertoire de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte à partager entre collègues ou entre amis. Le Trio à cordes n°1, donne à entendre un Schubert non encore émancipé des influences de ses grands devanciers, Mozart en tête, dont il avait pu s’imprégner pendant les années passées au Konvikt. C’est en effet une grâce toute mozartienne, allant de pair avec un lyrisme tranquille, qui caractérise cette oeuvre légère. Suivra le flamboyant Quatuor avec piano de la compositrice française Jeanne Leleu, 1er grand prix de Rome de composition musicale en 1923 . Elle est la 3e femme à obtenir ce prix, après Lili Boulanger en 1913 et Marguerite Canal en 1920. Composé en 1922, le quatuor de Jeanne Leleu est une œuvre pleine d’ardeur et de fraîcheur. Le nom de Mahler est si étroitement lié aux genres de la symphonie et du lied que l’on sait à peine à quel point il s’est intéressé à la musique de chambre pendant ses études. De ses nombreux essais dans ce domaine, seul un Quatuor avec piano composé entre 1876 et 1878 a été conservé. Durée : 45′ N° de téléphone accès PMR : 02 41 24 11 20

Votre billet est ici

CENTRE DES CONGRES ANGERS 33, bld Carnot Maine-et-Loire

8.0

EUR8.0.

Votre billet est ici