ONPL – Pause Concert L’Histoire Du Soldat CENTRE DES CONGRES, 23 novembre 2023, ANGERS.

ONPL – Pause Concert L’Histoire Du Soldat CENTRE DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 12:30 (2023-11-23 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (L.2020-005150) présente ce concert Igor Stravinski �œ L’Histoire du soldat �œ Claire Aladjem, violon – Jean-Jacques Rollez, contrebasse – Sabrina Moulaï, clarinette – Gaëlle Habert, basson – Maxime Fasquel, trompette – Jean-Sébastien Scotton, trombone – Hans Loirs, percussions – Pierre Desvigne, récitant Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Ces petits concerts concoctés par nos musiciens revisitent le répertoire de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte à partager entre collègues ou entre amis. Sur le chemin qui le ramène au pays, un soldat rencontre le Diable qui lui propose un marché : son violon – c’est à dire son âme – contre un livre qui permet de prédire l’avenir. Le soldat accepte, mais sa nouvelle condition d’homme libre et fortuné ne lui convient pas. Cherchant toujours plus de bonheur, il guérit et épouse une princesse malade. Et en voulant fuir avec elle le royaume de son père, il prend le risque de désobéir au diable… L’apparente simplicité de ce conte russe alliée à la sophistication de la musique de Stravinski, a donné ce petit opéra de poche, bijou de poésie et de délicatesse. Durée : 45′ N° de téléphone accès PMR : 02 41 24 11 20

Votre billet est ici

CENTRE DES CONGRES ANGERS 33, bld Carnot Maine-et-Loire

8.0

EUR8.0.

Votre billet est ici