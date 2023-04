24 HEURES POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION – ANGERS 2023 Centre des Congrès, 14 septembre 2023 10:00, Angers.

https://24h-emploi.com/angers-2023#/

Le jeudi 14 septembre 2023 se tiendra la seconde édition des « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » au Centre des Congrès de Angers.

Plusieurs centaines de postes seront à pourvoir en CDI, CDD, stage, alternance, dans de nombreux secteurs d’activité : Transport et logistique, banque-assurance, sécurité-défense, commerce, habitat social et bien d’autres encore.

Ce salon gratuit et ouvert à tous s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux étudiants à la recherche d’un stage, aux jeunes diplômés en quête du premier job, mais aussi aux personnes en poste, à l’écoute du marché, souhaitant compléter leur formation ou s’informer sur la reconversion professionnelle.

Pour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV ! Toutes les informations (liste des exposants, des postes à pourvoir, les infos pratiques et les inscriptions) seront en ligne sur le site internet de l’événement. Inscription coupe-file sur : https://www.24h-emploi-formation.com/angers-2023#/

Centre des Congrès 33 Bd Carnot Angers 49000 Maine et Loire