ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (L-R-2020-005149 / L-R-2020-005150) présente ce concert Une fiesta mémorable au son de la musique latino-américaine.Des milongas de Buenos aires en passant par les faubourgs de Mexico, la fièvre sud-américaine emporte l’ONPL dans ce programme où se côtoient le rythme endiablé de la Huapango de Moncayo et le folklore argentin de Ginastera. Si ces compositeurs ont connu un succès fou dans leurs pays, ils ont aussi gagné la reconnaissance de leurs pairs aux États-Unis. De cette musique latino, si flamboyante et si colorée, au ragtime de Scott Joplin et aux opéras urbains de George Gershwin, il n’y a en effet qu’un pas que le chef d’orchestre Diego Matheuz franchira allègrement. Embarquez pour une fiesta mémorable qui vous donnera envie de rire et de danser aux rythmes des castagnettes, des zarzuelas et du tango andalou.

CENTRE DE CONGRES – AUDITORIUM ANGERS 33, bld Carnot Maine-et-Loire

