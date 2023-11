ONPL – Requiem de Mozart CENTRE DE CONGRES – AUDITORIUM, 23 novembre 2023, ANGERS.

ONPL – Requiem de Mozart CENTRE DE CONGRES – AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:30 (2023-11-23 au ). Tarif : 27.0 à 39.9 euros.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (L.2020-005150) présente ce concert Paschal de l’Estocart (1537-1587) �œ Et le Monde et la mort entre eux se déguisèrent Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) �œ Requiem – Version de Pierre-Henri Dutron « Su?ßmayr Remade », 2016 �œ Raquel Camarinha, soprano – Mélodie Ruvio, contralto – Grégoire Mour, ténor – Nicolas Brooymans, basse – Choeur de l’ONPL – Valérie Fayet, cheffe de choeur �œ Mathieu Romano, direction En 1791, Mozart meurt sans finir son Requiem. Le génie qui se dégage des maigres pages originelles parvenues jusqu’à nous ont poussé de nombreux compositeurs à compléter la partition de cette messe aux morts. Devenu mythe, le Requiem est aujourd’hui une oeuvre jouée partout dans une version achevée par d’autres. En 2016, Pierre Henri Dutron s’est lancé un audacieux défi : produire son propre réaménagement de ce chef-d’oeuvre à partir de l’édition de Su?ßmayr. Son approche inédite, basée sur le manuscrit original et les recherches les plus récentes, révèle les joyaux cachés des compositions de Mozart et remodèle en profondeur les ajouts posthumes : cette version réconcilie ainsi la quête d’authenticité chère à notre époque et le besoin de faire évoluer la tradition, avec jubilation et audace. Sous la baguette de Mathieu Romano, c’est cette cathédrale musicale que célèbrent l’ONPL et son Choeur accompagnés d’un quatuor de solistes exceptionnels. « Le Requiem revisité par Pierre-Henri Dutron… C’est Mozart qu’on ressuscite ! » Durée : de l’Estocart 5′ – Mozart 45′ Informations pratiques : www.onpl.frN° de téléphone accès PMR : 02 41 24 11 20

Votre billet est ici

CENTRE DE CONGRES – AUDITORIUM ANGERS 33, bld Carnot Maine-et-Loire

27.0

EUR27.0.

Votre billet est ici