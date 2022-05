Concert à la Cathédrale d’Angers – Noël de lumière “Et si Noël m’était conté” Cathédrale d’Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Grand répertoire et chants de noëls traditionnels seront interprétés par les différentes formations vocales d'Humana Vox (Voix d'hommes et voix mixtes) VEILLÉE DE NOËL NOËL DE LUMIÈRE "Et si Noël m'était conté" Pour cette quatrième édition, la paroisse Cathédrale, en partenariat avec Humana Vox, propose une « veillée de Noël » à la Cathédrale,

samedi 19 décembre à 17h30 et dimanche 20 décembre à 15h00.

Pour cette veillée, il s’agit de redécouvrir le récit évangélique de Noël avec des chants de noëls traditionnels interprétés par les différentes formations vocales d’Humana Vox (Voix d’hommes et voix mixtes).

Veillée familiale à ne pas manquer, dans la limite des places disponibles Deux dates :

Le samedi 19 décembre à 17h30

Le samedi 19 décembre à 17h30

Le dimanche 20 décembre à 15h Cathédrale d'Angers 4 rue Saint Christophe 49100 Angers

dimanche 20 décembre 2020 – 15h00 à 16h00

