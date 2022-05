ANGERS BIKE TOUR, EN COEUR DE VILLE Angers, 20 juillet 2022, Angers.

ANGERS BIKE TOUR, EN COEUR DE VILLE Angers

2022-07-20 – 2022-07-20

Angers Maine-et-Loire

Angers Bike Tour, en cœur de ville.

Profitez du grand air et laissez-vous guider en petit groupe, à vélo, à la découverte des trésors d’Angers : du cœur de ville au parc Balzac en passant par la Doutre.

3 heures de visite en toute simplicité et convivialité, avec cerise sur le gâteau, une dégustation à la Maison des vins en fin de balade. Une immersion dans l’art de vivre angevin garantie, entre ville et nature.

Visite guidée de 3 heures, entre ville et nature, adaptée pour les enfants à partir de 12 ans.

Possibilité de participer avec son propre vélo ou possibilité de réserver votre vélo avant la balade à l’Office de Tourisme au 02 41 23 50 00 (tarif de location : 1 vélo = 6 €, casque gratuit)

Port du casque obligatoire.

Visite organisée par Destination Angers, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Retrouvez une autre balade Angers Bike Tour, évasion à vélo vers l’île Saint-Aubin, et profitez d’un peu de fraîcheur en longeant la Maine et la Mayenne jusqu’à l’île Saint-Aubin, une pépite et havre de nature au cœur d’Angers.

Réservez également les escapades Angers Gravel Tour, escapade en gravel dans les Basses Vallées Angevines et escapade au cœur du vignoble.

officedetourisme@destination-angers.com +33 2 41 23 50 00 https://www.destination-angers.com/

Angers

