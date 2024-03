Angelus Apatrida / Battlecreek Le Molotov Marseille, vendredi 19 avril 2024.

Angelus Apatrida / Battlecreek ♫THRASH METAL♫ Vendredi 19 avril, 20h30 Le Molotov 21,63€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T23:59:00+02:00

ANGELUS APATRIDA [Thrash Metal – ES]

Les plus grands représentants espagnols du thrash metal avant-gardiste ont commencé leur aventure au tournant du siècle et n’ont jamais cessé d’être une figure de proue du heavy metal. Depuis leur féroce premier album Evil Unleashed en 2006 et le très acclamé Clockwork en 2010 (le premier album du groupe chez Century Media), jusqu’aux triomphes plus récents tel que Cabaret de la Guillotine en 2018, ANGELUS APATRIDA est devenu de plus en plus inarrêtable. En 2023, ils sortent Aftermath : une réponse vicieuse et vitale au chaos qui nous entoure.

Aftermath marque l’apogée de la carrière acharnée et toujours fructueuse de ce groupe. C’est une réponse provocante, réjouissante et résolument metal-as-fuck à une époque définie par le chaos et la peur. C’est le son d’ANGELUS APATRIDA, qui font ce qu’ils font, mais en plus grand, en mieux, plus fort et avec plus de passion que jamais.

BATTLECREEK [Thrash Metal – DE]

Groupe de thrash metal du style de Warbringer, Exodus, Tankar, Kreator… venant du sud de l’Allemagne

