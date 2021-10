Marseille la Caravelle Bouches-du-Rhône, Marseille Angel’s Band Trio la Caravelle Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Angel’s Band Trio la Caravelle, 17 décembre 2021, Marseille. Angel’s Band Trio

la Caravelle, le vendredi 17 décembre à 21:00

Une voix élastique, une plastique, des gimmick’s, Un swing fantastique et la Pop Groove acoustique’. Angel C, Chant /Nathalie B, piano/ Olivier B, contrebasseLA CARAVELLE BAR RESTAURANT 34 Quai du Port Marseille – 04 91 90 36 64

3€

♫♫♫ la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T21:00:00 2021-12-17T23:30:00

