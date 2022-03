Angelo Debarre Trio Marseille 14e Arrondissement, 2 avril 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Angelo Debarre Trio rue Mahboubi Tir Espace Culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement

2022-04-02 – 2022-04-02 rue Mahboubi Tir Espace Culturel Busserine

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

Cet héritier musical de Django Reinhardt enflamme les salles de spectacle avec sa guitare depuis de nombreuses années et côtoie les grands noms du jazz manouche. En formule Trio, Il sera entouré de son fils Raangy Debarre et de William Brunard à la contrebasse.



Musicien manouche, Angelo commence la guitare en famille dès l’âge de huit ans. Dès 1985, il est l’un des piliers du célèbre cabaret parisien, aujourd’hui disparu, “la Roue Fleurie” et participe à de nombreuses tournées dans les styles tsiganes et jazz manouche. Très à l’aise dans les deux répertoires, on le trouvera aussi bien aux côtés de Pedro Ivanovitch, Arbat, Raya, Serge Camps, Bratsch que de Boyan Zulfikarpasic, Xavier Desandre-Navarre, Florin Nicolescu ou encore Moréno, Bireli Lagrene, Jimmy Rosenberg, Romane…

On ne présente plus Angelo Debarre.

