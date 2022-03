ANGELO DEBARRE TRIO Espace Culturel Busserine, 2 avril 2022, Marseille.

Espace Culturel Busserine, le samedi 2 avril à 20:00

ANGELO DEBARRE CONCERT GRATUIT > 1ère partie : Hispanic Jazz ANGELO DEBARRE TRIO > Musicien manouche, Angelo commence la guitare en famille dès l’âge de huit ans. Dès 1985, il est l’un des piliers du célèbre cabaret parisien, aujourd’hui disparu, “la Roue Fleurie” et participe à de nombreuses tournées dans les styles tsiganes et jazz manouche. Très à l’aise dans les deux répertoires, on le trouvera aussi bien aux côtés de Pedro Ivanovitch, Arbat, Raya, Serge Camps, Bratsch que de Boyan Zulfikarpasic, Xavier Desandre-Navarre, Florin Nicolescu ou encore Moréno, Bireli Lagrene, Jimmy Rosenberg, Romane… Appartenant incontestablement à la famille grandissante des héritiers de Django, Angelo s’est construit une personnalité très forte. Son style, servi par une technique ébouriffante, s’enrichissant sans cesse au fil des rencontres musicales, dans la plus pure tradition gitane. Angelo Debarre est désormais reconnu comme l’un des plus talentueux guitaristes du jazz manouche. Angelo Debarre nous propose, entre tradition (reprises de Django Reinhardt) et modernité, (compositions d’Angelo et de Marius), une musique plus vivante que jamais. > 1ère partie : Hispanic Jazz jazz – Flamenco – fuion avec Joachim Santiago (guitare), Michel Isnard (guitare), Gabriel Orlotto (batterie), Serge Serry (basse), Olivier Matrin Delarez (piano), cécile Troisi ( flûte et chant)

Gratuit sur réservation

♫JAZZ♫

Espace Culturel Busserine Rue Mahboubi Tir, 13014 Marseille Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône



