ANGELO DEBARRE & STEVEN REINHARDT LE DOUZE, 6 avril 2023, CERGY.

ANGELO DEBARRE & STEVEN REINHARDT LE DOUZE. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

A QUI LE TOUR présente ce concert Gratuit pour les moins de 5 an(s) L’incontournable Angelo Debarre est aussi l’un des maîtres du jazz manouche. Appartenant incontestablement à la famille grandissante des héritiers de Django, Angelo s’est construit une personnalité très forte. Son style, servi par une technique ébouriffante, s’enrichit sans cesse au fil des rencontres musicales, dans la plus pure tradition.Descendant de la famille du plus grand nom que le jazz manouche ait connu, Steven Reinhardt a la guitare dans le sang. Il livre une musique énergique et spontanée, à la fois rétro et ultra moderne. Écouter jouer Steven Reinhardt, c’est comme entendre des siècles d’histoire pendant lesquels s’est constituée la culture manouche, et en même temps ressentir la fraîcheur d’un artiste bien dans l’esprit de son temps. Il perpétue tout le dynamisme de la famille Reinhardt.Avec : Guitare : Benji Winterstein Violon : Costel Nitescu Saxophone : Alban Chapelle Contrebasse : Thierry Chanteloup Ce concert, c’est avant tout une histoire de famille ; celle d’Angelo Debarre et de Steven Reinhardt qui souhaitent rendre hommage à un aïeul commun : Jean Coussantier. Né en 1912, cet artiste aux multiples talents est le grand père d’Angelo et l’arrière grand-père de Steven.Dans les souvenirs d’Angelo, son grand-père passait son temps une guitare ou un violon à la main à faire swinguer ses instruments. De ces souvenirs, il reste quelques compositions, des inédits, jamais diffusés qu’Angelo et Steven souhaitent – comme un hommage à leur héritage commun – dévoiler ensemble lors de ce concert.On découvre le répertoire comme l’on feuillette un album de famille… Un joli pêle-mêle où tantôt l’on passe du portrait aux photos de famille ; de la composition personnelle aux covers de standards populaires.- Quelques instantanés du grand- père (Quand je vois tes grands yeux et Vieille valse traditionnelle de Jean Coussantier) – d’autres des petit-fils (Swing gitan d’Angelo Debarre et Messy Bossa de Steven Reinhardt) – et des coups de cœur familiaux, des standards que l’on jouait sans fin au sein du cercle familial et qui vont être réarrangés par le sextet. (All of me, Clouds, La valse des niglos…)

Votre billet est ici

LE DOUZE CERGY 12 ALLEE DES PETITS PAINS Val-d’Oise

A QUI LE TOUR présente ce concert Gratuit pour les moins de 5 an(s)

L’incontournable Angelo Debarre est aussi l’un des maîtres du jazz manouche.

Appartenant incontestablement à la famille grandissante des héritiers de Django, Angelo s’est construit une personnalité très forte. Son style, servi par une technique ébouriffante, s’enrichit sans cesse au fil des rencontres musicales, dans la plus pure tradition.

Descendant de la famille du plus grand nom que le jazz manouche ait connu, Steven Reinhardt a la guitare dans le sang. Il livre une musique énergique et spontanée, à la fois rétro et ultra moderne. Écouter jouer Steven Reinhardt, c’est comme entendre des siècles d’histoire pendant lesquels s’est constituée la culture manouche, et en même temps ressentir la fraîcheur d’un artiste bien dans l’esprit de son temps. Il perpétue tout le dynamisme de la famille Reinhardt. Avec :

Guitare : Benji Winterstein

Violon : Costel Nitescu

Saxophone : Alban Chapelle

Contrebasse : Thierry Chanteloup

Ce concert, c’est avant tout une histoire de famille ; celle d’Angelo Debarre et de Steven Reinhardt qui souhaitent rendre hommage à un aïeul commun : Jean Coussantier.

Né en 1912, cet artiste aux multiples talents est le grand père d’Angelo et l’arrière grand-père de Steven.

Dans les souvenirs d’Angelo, son grand-père passait son temps une guitare ou un violon à la main à faire swinguer ses instruments. De ces souvenirs, il reste quelques compositions, des inédits, jamais diffusés qu’Angelo et Steven souhaitent – comme un hommage à leur héritage commun – dévoiler ensemble lors de ce concert.

On découvre le répertoire comme l’on feuillette un album de famille…

Un joli pêle-mêle où tantôt l’on passe du portrait aux photos de famille ; de la composition personnelle aux covers de standards populaires.

– Quelques instantanés du grand- père (Quand je vois tes grands yeux et Vieille valse traditionnelle de Jean Coussantier)

– d’autres des petit-fils (Swing gitan d’Angelo Debarre et Messy Bossa de Steven Reinhardt)

– et des coups de cœur familiaux, des standards que l’on jouait sans fin au sein du cercle familial et qui vont être réarrangés par le sextet. (All of me, Clouds, La valse des niglos…)

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici