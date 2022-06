Angelo Branduardi en concert au Festival du chant de marin, 4 août 2023, .

Angelo Branduardi en concert au Festival du chant de marin



2023-08-04 – 2023-08-04

Violoniste surdoué, Angelo Branduardi sort en 1974 un premier album qui rencontre un grand succès en Italie. L’année suivante, sort un second album, La Luna. On découvre alors le style branduardien : entre chanson traditionnelle et folk, un savant mélange de mélodies acoustiques et d’instruments anciens aux sons mystérieux.

