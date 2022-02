Angélique Kidjo Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Val-d'Oise

Angélique Kidjo Salle André Malraux, 22 mars 2022, Sarcelles. Angélique Kidjo

Salle André Malraux, le mardi 22 mars à 20:30

Angélique Kidjo, trois fois lauréate aux Grammy Awards, est aujourd’hui l’une des plus grandes artistes de la musique internationale, avec treize albums originaux à son actif. Time Magazine la considère comme « l’unique diva africaine ». Angélique Kidjo est de retour sur scène dans un tout nouveau répertoire qui revisite les grands moments de sa carrière avec un point focal sur la puissance de la voix et l’énergie d’une pulsion africaine grâce à des musiciens qui ont travaillé avec elle à différents moments de sa carrière : David Donatien sur Celia, Rody Cereyon sur Remain In Light, Thierry Vaton pour le Grand échiquier, le Carnegie Hall, PBS special…

10/20 €

Dans le cadre du Festival PassWorld Salle André Malraux 29 rue Taillepied 95200 Sarcelles Sarcelles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:30:00 2022-03-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sarcelles, Val-d'Oise Autres Lieu Salle André Malraux Adresse 29 rue Taillepied 95200 Sarcelles Ville Sarcelles lieuville Salle André Malraux Sarcelles Departement Val-d'Oise

Salle André Malraux Sarcelles Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarcelles/

Angélique Kidjo Salle André Malraux 2022-03-22 was last modified: by Angélique Kidjo Salle André Malraux Salle André Malraux 22 mars 2022 Salle André Malraux Sarcelles Sarcelles

Sarcelles Val-d'Oise