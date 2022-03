Angélique Kidjo – Mother Nature Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

C’est une promesse qu’elle avait faite en recevant son quatrième Grammy Awards en 2019 pour Celia, album consacré à la diva américano-cubaine Celia Cruz : rassembler l’Afrique en dehors des frontières coloniales, générationnelles et linguistiques. S’adressant alors à son challenger, le Nigérian Burna Boy, elle avait juré d’inclure dans son oeuvre les jeunes artistes africains qu’elle a elle-même inspirés et devenus des as planétaires de l’Afrobeats, l’Afro-pop, le Dancehall, le hip-hop ou l’alt-R&B. Mother Nature honore la parole donnée, et Angélique Kidjo a appelé à ses côtés des stars ascendantes du continent noir, tels que les Nigérians Yemi Alade, Mr Eazy ou Burna Boy, le Ghanéen Ghetto Boy, mais aussi les Londoniens Blue Lab Beats, les Parisiens M ou Dany Synthé, producteur à succès.

Dans le cadre du Festival PassWorld, la ville de Sarcelles accueille la chanteuse Angélique Kidjo pour un concert exceptionnel le mardi 22 mars 2022 à 20h30, à la salle André Malraux.

