ANGÉLIQUE KIDJO + ANNIE LALALOVE Béziers, 20 mars 2022

ANGÉLIQUE KIDJO + ANNIE LALALOVE Béziers

2022-03-20 20:30:00 – 2022-03-20

Béziers Hérault

28 EUR Angélique Kidjo – Mother Nature : concert à 20h30

Angélique Kidjo est l’une des plus grandes artistes de la scène musicale internationale, avec quatorze albums originaux à son actif et, entre autres prestigieux titres, trois fois lauréate aux Grammy Awards. Sachant magnifiquement mêler les sons traditionnels africains de son enfance au Bénin avec les sonorités RnB, funk, jazz américaines et les influences d’Europe et d’Amérique Latine, Angélique Kidjo est une des personnalités les plus emblématiques du continent Africain et une des femmes les plus inspirantes du monde qui s’applique à mettre sa notoriété au service de causes sociétales qui lui tiennent à cœur.

Avec « Mother Nature », album en forme de testament écologiste, « une lettre d’amour à la terre mère » qui accompagne un film tourné en France et au Bénin, réalisé par Yann Arthus Bertrand — et dont tous les bénéfices iront à la fondation Good Planet qu’il préside, ce n’est pas la première fois qu’Angélique Kidjo s’empare de la question : en 2009, déjà, elle défilait devant le parlement danois à l’occasion de la Cop15. Et pour faire passer ce message universel, c’est vers une musique plus afro-pop et r’n’b qu’elle se tourne, en s’entourant de jeunes musiciens, issus de cette génération qui porte l’espoir de jours meilleurs et se battent pour une écologie globale.

Angélique Kidjo : chant

Thierry Vaton : piano

Amen Viana : guitare

Rody Cereyon : basse

Gregory Louis : batterie

David Donatien : percussions

Première partie : Annie Lalalove – The Boom Boom Schack : concert à 19h00

Il est temps de s’autoriser un pas de côté, de s’oindre d’un baume parfumé pour cautériser les plaies d’une longue année improbable où tout nous fut interdit. “Boom Boom Shack” est le liniment idéal, une sorte de “Don’t Worry Be Happy” augmenté de grâce féminine, de douceur ouatée, et d’élégance discrète… Annie Lalalove (un nom comme une friandise) nous le livre enrubanné en amorce d’un LP radieux, dont la “Feelgood music” va nous soigner de nos douleurs mornes.

Faisons donc ce pas de côté pour s’immerger dans ces chansons aérées, cette barbe à papa musicale qui va à l’encontre des musiques formatées, supposément “urbaines”, agressives et rythmiques qui colonisent l’univers sonore du moment. Roots et boisées, emmenées par une voix de ruisseau qui cascade sur des mélodies touchantes dans leur quasi nudité, ces petites tranches de grâce font un courant d’air rafraîchissant dans la musique du temps, et l’on risque fort de s’y attacher, comme à une peluche d’enfant.

Concert d’Angélique Kidjo qui interprétera notamment des titres de son dernier album avec Annie Lalalove en première partie.

