Aude Les 3 Coups – Compagnie Giorgio Carpintieri

Durée 1h15 Casanova vieillissant tombe amoureux d’Angélique, une jeune marquise croisée au jardin des Tuileries où elle se promène chaque jour en compagnie de Marceline. Pour aborder Angélique Casanova charge son valet Frontin, d’éloigner Marceline ; mais celle-ci, ayant reconnu en Casanova l’homme qui l’a séduite et abandonnée 30 ans plus tôt, met en garde Angélique contre le séducteur. Lorsqu’Angélique lui donne rendez-vous au bal masqué du Carnaval, Casanova est certain d’arriver à ses fins. Mais n’aurait-il pas présumé de son pouvoir de séduction ? Une comédie qui réjouira les femmes victimes des « Casanova » de tout poil ! theatre.conques@gmail.com +33 4 68 77 17 57 Conques-sur-Orbiel

