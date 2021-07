Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis angelina wismes LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

angelina wismes LE TRITON, 27 novembre 2021-27 novembre 2021, Les Lilas. angelina wismes

LE TRITON, le samedi 27 novembre à 20:30

En 2019, Angelina Wismes était en résidence au Triton pour une nouvelle étape de création, entourée de l’Ensemble DécOuvrir, dirigé par Étienne Champollion. Après de nombreuses répétitions, trois concerts en mars et décembre 2019, des actions culturelles, Angelina a investi notre studio pour enregistrer son nouveau répertoire de compositions originales sur le label Triton. Ce soir, nous fêtons enfin la sortie de cet album très attendu.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

angelina wismes & l’ensemble découvrir LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:00:00

