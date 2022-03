Angèle – Festival Ecaussystème Gignac, 31 juillet 2022, Gignac.

Angèle – Festival Ecaussystème Gignac

2022-07-31 22:30:00 22:30:00 – 2022-07-31

Gignac Lot Gignac

ANGELE, CHANSON POP

Angèle est l’incarnation parfaite de sa génération, où les frontières entre les genres musicaux ne sont plus qu’un souvenir lointain. De la pop, du rap et de l’électro et bien plus encore, la Belgique tient son nouveau prodige. Elle viendra donc défendre son tout nouveau spectacle et album “Nonante-cinq”, pour nous embarquer avec ses textes remplis d’humour et d’autodérision, où l’anodin côtoie l’existentiel. A noter, que sa prestation à Ecaussystème marquera la dernière date de sa tournée estivale 2022 !

Ecaussysteme

