ANGELE ESPACE SAINT EXUPERY Salle Jean COCTEAU Franconville La Garenne, vendredi 24 mai 2024.

A partir de 10 ans Angèle, de Marcel Pagnol, d’après le roman de Jean Giono Un de BaumugnesConception, adaptation, mise en scène?: Patrick PonceAvec?: Anouk Darne-Tanguille, Marc Menahem, Thierry Otin, Bruno Bonomo, Fabien Gaertner, Stéphane Gambin.Scénographie?: Patrick Ponce, Stéphane GambinAssistanat mise en scène, décors, régie générale et plateau?: Stéphane GambinCostumes?: Christian BurleMusiques, création son, régie son?: Pierre MarconCréation lumière?: Jean-Bastien NehrRégie lumières?: Leila HamidaouiAngèle, fille de paysans, vit avec ses parents, dans une ferme provençale, la Douloire, isolée au fond d’un vallon. Elle est aimée en secret par Albin, un jeune paysan. Mais celui-ci tarde à déclarer sa flamme. Un jour, Angèle se laisse séduire par Louis, un mauvais garçon de passage qui l’entraîne à Marseille, la grande ville, et la prostitue. Saturnin, le brave et dévoué valet de ferme, part à sa recherche. Il la retrouve, vivant dans une modeste chambre, et la ramène à la Douloire avec un bâtard . Le père accepte de les recueillir mais pour sauver l’honneur de la famille, les séquestre dans une cave. Mais Saturnin veuille sur eux… La compagnie Cartoun Sardines Théâtre a pris le parti s’inspirer du film éponyme de Marcel Pagnol, en superposant à la narration, le tournage du film.Le rendu est énergique, à la fois émouvant et drôle, un régal !“Une Angèle moderne et fantaisiste d’une subtilité et d’une énergie étonnantes. Un beau moment théâtral !”La ProvenceDurée: 1h30

Tarif : 21.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-05-24 à 21:00

ESPACE SAINT EXUPERY Salle Jean COCTEAU 32 Bis, Rue de la Station 95130 Franconville La Garenne 95