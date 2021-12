Angèle de retour sur scène ! Zénith Aréna, 22 novembre 2022, Lille.

Angèle de retour sur scène !

Zénith Aréna, le mardi 22 novembre 2022 à 20:00

Après Brol, Angèle revient avec un nouvel album où elle se dévoile, peut-être plus qu’avant, une finesse d’écriture palpable dans chaque chanson. Preuve vibrante d’un univers musical en pleine expansion. Ce qui nourrit sa plume, qui frappe autant par son extrême justesse que par sa simplicité, ce sont les histoires qu’elle a vécues et les questions qu’elle s’est posées. Et qui rejoignent celles de toute une génération qui, comme elle, a fêté ses 25 ans (ou alentours) en plein confinement, quand le monde ne semblait n’avoir plus de sens. Une jeunesse décomplexée, alerte et avertie, sur des sujets aussi essentiels que le fléau des violences faites aux femmes évoquées sur le puissant Tempête ou l’indispensable notion de consentement, ces Mots justes qui devraient aller de soi mais que les femmes cherchent encore trop souvent, pour ne pas avoir à payer un prix trop violent. Et si Angèle n’a, aujourd’hui, peut-être plus exactement la même vie que ceux nés comme elle en Nonante cinq, ils se retrouveront, aussi, dans ce qu’elle dévoile de plus intime, de plus fragile et sans doute, de plus touchant. Ces lendemains de dispute qui laissent le corps exsangue et le cœur en miettes (sur Taxi, beau piano-voix aux contours joliment nuageux). Ces nuits sans sommeil où les Mauvais rêves gagnent du terrain. Tristesse, doutes et anxiété : autant de Démons ici combattus sur un groove cosmique en compagnie de Damso, le premier à lui avoir donné sa chance à ses tout débuts. Cette mélancolie, ces ombres qui passent, Angèle a appris à les sublimer. En comprenant que l’on n’est jamais plus fort que lorsqu’on partage sa vulnérabilité. Que, sans pour autant renoncer à l’amour, il est bon, parfois, de jouer Solo. Qu’il est possible de hausser la voix pour vivre Libre, le pas réglé sur son propre rythme, un beat unique et galvanisant. À Bruxelles, à Paris, à n’importe quel âge de la vie. Vivre libre est le plus bel endroit qui soit. Son concert le 21 novembre est déjà complet, retrouvez Angèle au Zénith de Lille le 22 novembre 2022 ! → Informations groupes & PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → Zénith de Lille : 1 Boulevard des Cités Unies 59777 Lille

entrée payante

Son concert le 21 novembre est déjà complet, retrouvez Angèle au Zénith de Lille le 22 novembre 2022 !

Zénith Aréna 1 Boulevard des cités unies lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T20:00:00 2022-11-22T22:30:00