Angèle Atelier du Plateau, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 9 au 10 juillet 2021 :

vendredi, samedi de 18h à 18h30

et samedi de 14h à 14h30

gratuit

Angèle, c’est une femme et une enfant, une surprise et un soleil, un k-way et des hula-hoop. Le k-way c’est au cas où. La pluie arrive toujours quand on ne l’attend pas. Et le soleil est à l’intérieur de chacun de nous quoi qu’il arrive.

Le hula-hoop, c’est rond, c’est doux, ça roule, ça tourne, ça tape, ça l’inspire. Angèle a préparé une surprise. La surprise traverse tous ses états. Celle qu’on lui a fait. Celle qui s’est abattue sur elle. Celle qu’elle attend et qui n’arrive jamais. Celle qui est devant elle et qu’elle oublie à chaque fois. Angèle c’est un cirque brut avec beaucoup d’humour et de tendresse.

avec : Angèle Guilbaud, hula-hoop, chant et K-way

Un spectacle de la compagnie Marcel et ses Drôles de Femmes – Ecriture : Angèle Guilbaud – Création son : Théo Godefroid et Mehdi Azema – Costumes : Anaïs Clarte – Regards complices : Noémie Armbruster, Aude Martos, Arthur Sidoroff, Camille Chatelain, Liza Lapert

Soutiens : Pôle Régional des Arts du Cirque du Mans – Cité du Cirque Marcel Marceau, la Maison de la Culture et de la Jeunesse de Bolbec, l’EPIFAJ de Bacqueville-en-Caux, la DRAC Normandie et le Conseil Départemental de Seine-Maritime au titre de l’Action Culturelle

Vendredi 09 juillet, 18h00

Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 avenue Debidour, 75019 Paris

Samedi 10 juillet, 14h00

3 Rue Préault, 75019 Paris

Samedi 10 juillet, 18h00

Cours du 7e Art, 75019 Paris

Tout public

Gratuit, en accès libre







Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

Atelier du Plateau angle des rues des Alouettes et du Plateau Paris 75019

7bis : Buttes Chaumont 11 : Jourdain



http://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau 0142412822 reservation@atelierduplateau.org

Date complète :

