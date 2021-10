Aix-en-Provence Arena Du Pays D'Aix Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Angèle Arena Du Pays D’Aix Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Angèle Arena Du Pays D’Aix, 25 octobre 2022, Aix-en-Provence. Angèle

Arena Du Pays D’Aix, le mardi 25 octobre 2022 à 20:00

Angèle est l’incarnation parfaite de sa génération, magmatique et syncrétique, où les frontières entre les genres musicaux ne sont plus qu’un souvenir lointain. La Belgique tient son nouveau prodige.

De 39,00€ à 69,00€

♫♫♫ Arena Du Pays D’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

