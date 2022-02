Angèle 1975 – Lampe Tempête Mairie de Colomiers, 20 mai 2022, Colomiers.

Angèle 1975 – Lampe Tempête

Mairie de Colomiers, le vendredi 20 mai à 20:45

Angèle : Tu sais ce que j’ai entendu aujourd’hui ? « Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette » ! C’est une fille du boulot qui disait ça. Cette femme c’est Angèle, on est en 1974. Elle vient d’apprendre une nouvelle qui la renverse et la bouleverse. Rien de sa vie ne tient plus, et cette nuit qui commence sera décisive. Collée à la radio, Angèle fait sa lumière et trace sa route tandis que le destin des femmes se joue au Parlement. Au passage Angèle nous embarque dans sa vie à elle, à Sète, sa vie qui n’est pas dans les manuels d’Histoire ni les vidéos de l’INA, sa vie de femme des années 60- 70, amoureuse et débordée par sa vie de famille, qui vit totalement cette époque pas si lointaine, il y a à peine cinquante ans, où tout a changé pour les Françaises. Où la contraception a été une révolution. Où des femmes comme Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Simone Veil, ont permis aux femmes de choisir leur maternité et ainsi d’accéder à l’indépendance économique. Mise en scène : Frédérique Renda et Alice Lacharme Texte et jeu : Alice Lacharme Vidéo : Frédérique Renda Lumières : Guilhem Rivals > INFOS PRATIQUES > Durée : 1h10 > Dès 12 ans > Tarifs : 10 à 15€ > > RÉSERVATIONS > 06 68 36 85 02 > [theatreducentre-colomiers.com](http://theatreducentre-colomiers.com) Horaires ——– 20h45 **Détails sur le lieu**: Petit Théâtre du Centre 43 Rue du Centre 31770 Colomiers

