Angel Ramos Sanchez « Voulez-vous coacher avec moi ? » Lévignac-de-Guyenne, 23 octobre 2022, Lévignac-de-Guyenne.

Angel Ramos Sanchez « Voulez-vous coacher avec moi ? »

Bourg Salle Plancher Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne OT du Pays de Duras – CDT47 Salle Plancher Bourg

2022-10-23 15:30:00 – 2022-10-23

Salle Plancher Bourg

Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne

Lévignac-de-Guyenne

EUR Ce spectacle est une réflexion sur la vague de la mode du coaching. De plus en plus, on entend le mot » coach « .

Qu’est ce que c’est exactement ? A quoi cela sert-il ? Et pour qui ? Je me suis intéressé de près à ce nouveau phénomène.

Il m’a paru intéressant de le décliner d’une manière amusante. Le thème est abordé par le biais de la dérision, mais avec la volonté de mettre le doigt sur les aspects mercantiles et quelques pseudo-vérités scientifiques telles que la » loi de l’attraction »

Ce spectacle est une réflexion sur la vague de la mode du coaching. De plus en plus, on entend le mot » coach « .

Qu’est ce que c’est exactement ? A quoi cela sert-il ? Et pour qui ? Je me suis intéressé de près à ce nouveau phénomène.

Il m’a paru intéressant de le décliner d’une manière amusante. Le thème est abordé par le biais de la dérision, mais avec la volonté de mettre le doigt sur les aspects mercantiles et quelques pseudo-vérités scientifiques telles que la » loi de l’attraction »

+33 6 75 11 71 84

Un p’tit vers de Dropt

Salle Plancher Bourg Lévignac-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-10-05 par OT du Pays de Duras – CDT47