Angel Haze, en concert et présentation de son nouvel EP La Bellevilloise, 21 septembre 2022, Paris.

Le mercredi 21 septembre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 20.80 EUR

Angel Haze est en concert à La Bellevilloise (20e) mercredi 21 septembre 2022, de 20h à 23h.

Dans un monde en constante évolution qui lève actuellement le voile et expose toutes les choses que la société a historiquement balayées sous le tapis, nous avons besoin d’une voix clairvoyante pour le peuple. Nous avons besoin d’une vulnérabilité et d’une vérité féroces. Nous avons besoin d’Angel Haze.

Créer un art qui aborde franchement des thèmes que la plupart des artistes considèrent comme hors limites – surtout au début de sa carrière musicale – est devenu la clé involontaire du succès de Haze.

Cela nous amène à son nouvel EP intitulé à juste titre Girl With The Gun et à son titre phare, “Weight”, une véritable déclaration d’indépendance pour Angel, issu de son nouvel album indépendant. Girl With The Gun est aussi un schéma du pouvoir personnel.

“Quand je faisais cet EP, j’étais vraiment concentrée sur mes forces et les exercer. Je voulais être un meilleur écrivain, plus concis avec mes émotions, moins peur d’explorer l’eau. Pour moi, Girl With The Gun est un personnage de bande dessinée qui passe par tous ces niveaux d’exploration et d’excavation” – Angel Haze

INFOS PRATIQUES :

Cet événement est réservé aux personnes de plus de 18 ans.

Ouverture des portes : 19h30

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



Contact : https://bit.ly/3L4iZUG

