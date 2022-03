ANGEL CITY PLAYERS Inga des Riaux (vieux gréement), 18 mars 2022, Marseille.

ANGEL CITY PLAYERS

Inga des Riaux (vieux gréement), le vendredi 18 mars à 20:30

Michael Steinman et Sebastien Alquier avec special guest Claude Basso Michael et Sebastien sont ravis de retourner à l’Inga des Riaux le 18 mars 2022 en collaboration avec l’excellent guitariste de jazz – Claude Basso. Michael Steinman – originaire de Los Angeles – est tromboniste et chanteur installé en France depuis 2007, leader des Angel City Players, membre de Ad Libitum Brass 5 et Indiana Jazz Band et professeur de musique aux Conservatoires d’Aubagne et Frejus. Sebastien Alquier – de Marseille – est bassiste avec les Angel City Players 2 Gars est un Indien, et plusieurs formations de jazz, funk et reggae en PACA. Claude Basso – de Toulon – est professeur de jazz réputé du CRR Toulon Provence Méditerranée Ensemble ils interprètent des standards de swing jazz, blues et soul. RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 ou par Mail à [contact@ingadesriaux.com](mailto:contact@ingadesriaux.com) 15€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 20h30 / Concert à partir de 21h00 <> Sur place à petits prix : assiette tapas, boissons, desserts, cafés Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit près du bateau)

15€

♫♫♫

Inga des Riaux (vieux gréement) 175 plage de l’Estaque, Cale de mise à l’eau,13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T23:30:00