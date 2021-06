ANGEL CITY PLAYERS Inga des Riaux (vieux gréement), 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Marseille.

ANGEL CITY PLAYERS

Inga des Riaux (vieux gréement), le dimanche 11 juillet à 21:00

Le groupe Angel City Players va vous interpréter des morceaux de façon originale destinés à un public large et varié. Michael Steinman, le tromboniste et chanteur, dirige un ensemble formé de musiciens professionnels de la région Marseillaise et Toulonnaise. Des classiques de la Nouvelle Orléans revisités, le Blues ainsi que du Boogie Woogie sont tous présents au cours d’un concert des Angel City Players. C’est un musicien professionnel polyvalent qui évolue dans le monde du jazz et du classique. Non seulement il dirige The Angel City Players mais aussi il est musicien dans d’autres formations jazz et classiques. Il est notamment membre du Quintet de Cuivre de l’Opéra de Toulon. RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 ou par Mail à [contact@ingadesriaux.com](mailto:contact@ingadesriaux.com) 15€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 20h30 / Concert à 21h00 Sur place à petits prix : assiette tapas, boissons, desserts, cafés Les talons fins sont interdits à bord !

♫JAZZ♫

Inga des Riaux (vieux gréement) 175 plage de l’Estaque, Cale de mise à l’eau,13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T21:00:00 2021-07-11T23:00:00