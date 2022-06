Angel Bat Dawid | Thomas de Pourquery Parc Floral de Paris, 7 juillet 2022, Paris.

Le jeudi 07 juillet 2022

de 20h30 à 00h00

❀ ANGEL BAT DAWID & THE SISTAZZ OF THE NITTY GRITTY – 20:30 ❀

Issus des grandes traditions de la musique noire de Chicago et membres actifs de la Chicago Black Artist Union, cet ensemble se compose d’une myriade d’antécédents musicaux, de textures et de sons reposant largement sur des compositions spontanées et l’improvisation. Sistazz of Tha Nitty Gritty s’est produit lors du 3e concert de charité annuel d’Elastic Arts, du festival annuel de musique extatique du Kauffman Center of the Performing Arts, du festival New Music Circle, du festival Interference Fest : Wxmen Making Noise 2020 à Austin (Texas), Fulcrum Point 22nd Annual Concert for Peace, Jazz Institute of Chicago Jazz in the City Series, ainsi que dans le cadre de la série First Monday’s Jazz de l’Université de Chicago.

❀ THOMAS DE POURQUERY & SUPERSONIC – 22:30 ❀

Le vaisseau amiral Supersonic a été assemblé en 2011, six décennies après que Sun Ra satellisa l’album Super-Sonic Jazz en prétendant débarquer de Saturne. La formation fête donc ses 10 ans, longévité pas si fréquente avec une escouade fidèle : Laurent Bardainne, Fabrice Martinez, Arnaud Roulin, Frederick Galiay et Edward Perraud, dream team dont les noms apparaissent depuis longtemps, comme leaders ou sidemen, sur des projets qui font exploser les frontières entre jazz, rock progressif, pop ouvragée, funk psychédélique, musique contemporaine, électronique, africaine, etc. – la liste est infinie, s’agissant de créateurs érudits mais curieux de tout. Thomas de Pourquery & Supersonic Play Sun Ra (2014) puis Sons Of Love (2017) ont marqué les esprits du public et de la critique, et fourni le carburant de lives où la sophistication des compositions et la virtuosité des solistes se combinaient à l’excentricité et la communion, dans une ambiance de grand-messe païenne. Jamais deux sans trois, l’épopée ne pouvait pas en rester là. Retour sur la Lune, donc.

LINE UP :

Thomas de Pourquery – Alto Saxophone – lead vocals

Laurent Bardainne – Tenor Saxophone , Synthesizer – vocals

Fabrice Martinez- Trumpet , flugelhorn, vocals

Arnaud Roulin – Piano-Synthétiser, electronics, percussion Frederick Galiay – Bass, vocals

Edward Perraud – drums, vocals, electronics

Arnaud Pichard – Technicien son

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

©Nicolas Henry | ©Floriane de Lassée