Ange Leccia Stade Jean Bouin, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Arrangement – Installation artistique et vidéo

Ange Leccia, né en 1952 à Minerviu en Corse, vit et travaille à Paris et en Corse.

Après des études d’arts plastiques, il s’engage dans une double activité de plasticien et de cinéaste, et initie ses recherches en tant que pensionnaire à l’Académie de France à Rome. Depuis les années 1970, Ange Leccia développe une œuvre en faisant appel au cinéma expérimental, à la vidéo et à l’installation. Que ce soit avec ses face-à-face d’objets industriels ou avec ses montages d’images, il propose le plus souvent des appropriations épurées qui privilégient une approche sensible. Les affects sont au cœur de sa démarche esthétique qui questionne la psyché comme réservoir de souvenirs, de rêves et de fantasmes. À travers installations et vidéos, Ange Leccia développe une réflexion sensible sur les médias et la mémoire, l’émotion et la communication.

Dans la lignée des ready-mades de Marcel Duchamp et des accumulations d’Arman, les arrangements d’Ange Leccia font appel à des objets industriels issus directement de la chaîne de production. Ils marquent une distanciation par rapport au geste de création sans pour autant proposer une œuvre mécanique et détachée. Souvent répétée et ralentie, l’image est sa matière. Elle est travaillée comme une texture. C’est une vibration, une longueur d’onde, un mouvement en constante transformation. Les formes sont chez lui toujours en suspension : elles dessinent des moments abstraits qui flottent le plus souvent dans une énergie amoureuse.

Pour la Nuit Blanche, Ange Leccia confronte sa sensibilité esthétique en investissant le stade Jean Bouin, dans lequel s’entraîne au quotidien l’équipe nationale de Rugby, le Stade français. Deux cages de football placées au centre de la pelouse, encadrées par des œuvres vidéo, incitent à une distanciation, une évasion du temple du sport et de la performance.

L’artiste sur Instagram

Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) Paris 75016

9 : Exelmans (504m) 9 : Porte de Saint-Cloud (666m) PC, 52, 42, 72, 189, 289, 460



Contact : http://www.stade.fr/club/stade-jean-bouin

