Ange Halle Verriere Meisenthal, samedi 6 avril 2024.

Ne louper pas la dernière tournée de Chirstian Décamps, Ange sera dans la Boite Noire samedi 6 avril pour un concert exceptionnel ! Samedi 6 avril, 20h00

OUVERTURE DES PORTES : 20H

Boîte Noire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Après quelques milliers de concerts à travers le monde, à l’aube de ses 80 ans, Christian Décamps effectuera son dernier tour de piste lors de cette tournée avant de laisser place à d’autres anges le 31 janvier 2025. Qu’importe ! Un ange est éternel… Pionnier intarissable sur le terrain de jeux du rock progressif, cette légende vivante séduit, provoque, étonne un public fidèle par sa générosité et son lyrisme atypique. Ange invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant l’audace, la joie communicative à explorer l’inconnu. Un gage d’éternité…

LZAIR

LZair : sextet rock. Chant féminin au devant. Paroles en français portées par les sonorités actuelles et le rock prog des seventies. Le groupe entraine vers des sonorités saturées de synthé et de guitare, de percussions envolées. Aussi vers des espaces intimes et aériens. Un univers teinté de rêveries introspectives, de couleurs déchirantes ou sombres, où chacun pourra revisiter ses propres fantasmagories.

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://halle-verriere.fr/ »}]

