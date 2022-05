Angatchalo ARToPie | Meisenthal, 1 mai 2022, Meisenthal.

Angatchalo

ARToPie | Meisenthal, le dimanche 1 mai à 15:30

**Angatchalo** vous propose une croisière musicale sur les eaux mélangées du Gange et du Niger, une assiette de mafé dans une main et un verre de tchaï dans l’autre, face à l’étonnant mariage de cordes du kamalé n’goni d’Afrique de l’Ouest et du sitar indien. Durée : 1h. On vous y contera, en musique, la possibilité d’un autre monde de rencontres et d’harmonie. Avec Dhamien Schmutz (kamalé n’goni-voix) et Alex Schnee (sitar)

Participation libre

Musique traditionnelle

ARToPie | Meisenthal 6 Rue de la Poste, 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T15:30:00 2022-05-01T17:30:00