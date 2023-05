Culturissimo : Rencontre-dédicace avec Mélissa Da Costa Dianetum, 31 mai 2023 19:00, Anet.

L’autrice de best-sellers Mélissa Da Costa foule les planches de Culturissimo pour y rencontrer ses lecteurs et présenter son dernier roman, Les Femmes du bout du monde (Albin Michel). Mercredi 31 mai, 19h00 1

Culturissimo : rencontre-dédicace avec Mélissa Da Costa

L’autrice de best-sellers Mélissa Da Costa foule les planches de Culturissimo pour y rencontrer ses lecteurs et présenter son dernier roman, Les Femmes du bout du monde (Albin Michel).

Mélissa Da Costa écrit depuis toute petite mais, au départ, elle ne se sent pas légitime de le faire. Ironie du sort sachant que ses romans, salués par la presse, conquièrent plus d’un million de lecteurs et se retrouvent en 2022 sur le podium des ventes en France. Son premier feel-good, Tout le bleu du ciel, est récompensé en 2020 par le Prix du roman Alain-Fournier et le Prix du roman Cezam. L’aventure continue les années suivantes, avec ses titres phares Les Lendemains, Je revenais des autres et Douleurs fantômes, qui reçoit le Prix Babelio 2022. Pour autant, Mélissa Da Costa refuse de se voir attribuer une étiquette et écrit dans un registre plus sombre La Doublure, roman qui reste tout aussi envoûtant. Les Femmes du bout du monde, paru en mars 2023, prend place dans la région des Catlins, à la pointe de la Nouvelle-Zélande : un voyage à découvrir avec l’autrice en personne.

Pour sa 10ème édition, Culturissimo propose près de 80 événements organisés dans toute la France : concerts, lectures, ciné-concerts, lectures musicales d’artistes tels que Guillaume de Tonquédec, Clotilde Courau, Thibault de Montalembert, Sandrine Bonnaire, Oxmo Puccino, Renan Luce, André Manoukian, et bien d’autres.

La rencontre se déroulera le mercredi 31 mai à 19 heures au Dianetum à Anet.

Les places sont à retirer gratuitement au Centre Culturel E. Leclerc d’Anet (informations au 02 37 41 60 55).

Dianetum Chemin des Cordeliers, Anet Anet 28260 Eure-et-Loir