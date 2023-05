Spectacle « Révolution romantique » ANERES, 22 mai 2023, Anères.

Spectacle de Lauréline KUNTZ

Son esprit fuse à toute vitesse ! Elle est à la fois artiste, mère, » slameuse » engagée dans son quartier, traversée par les mots.

Découvrez l’envol de la cigogne et de sa plume, son histoire, ses passions. Lauréline assume tous ses questionnements, toutes les possibilités et se livre (enfin) ! Elle explore son histoire, entre héritage et transmission, famille, amour et création, culpabilité ou libération par la parole !

Le Saviez-vous?

Tout juste récompensée par le Prix Nouveau Talent Humour de la SACD, Lauréline offre une autofiction rythmée par des anecdotes intimes et cocasses qui retracent un parcours totalement atypique… Prenez part à sa Révolution Romantique !.

2023-05-22 à 21:30:00 ; fin : 2023-05-22 . .

ANERES au café du village

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Show by Lauréline KUNTZ

Her mind flies at full speed! She is at the same time an artist, a mother, a « slammer » committed to her neighborhood, crossed by words.

Discover the flight of the stork and her feather, her history, her passions. Lauréline takes on all her questions, all the possibilities and reveals herself (finally)! She explores her story, between heritage and transmission, family, love and creation, guilt or liberation through words!

Did you know?

Lauréline has just been awarded the Prix Nouveau Talent Humour by the SACD. Her autofiction is punctuated by intimate and funny anecdotes that retrace her totally atypical career? Take part in her Romantic Revolution!

Actuación de Lauréline KUNTZ

¡Su mente vuela a toda velocidad! Es artista, madre, « slammer » comprometida con su barrio, atravesado por las palabras.

Descubra el vuelo de la cigüeña y su pluma, su historia, sus pasiones. Lauréline asume todas sus preguntas, todas las posibilidades y se revela (¡por fin!) Explora su historia, entre herencia y transmisión, familia, amor y creación, culpa o liberación, ¡a través de las palabras!

¿Lo sabía?

Lauréline acaba de recibir el Prix Nouveau Talent Humour de la SACD. Su autoficción está salpicada de anécdotas íntimas y divertidas que recorren su carrera totalmente atípica.. Participe en su revolución romántica

Aufführung von Lauréline KUNTZ

Ihr Geist sprudelt nur so aus ihr heraus! Sie ist gleichzeitig Künstlerin, Mutter, « Slammerin », die sich in ihrem Viertel engagiert und von Worten durchdrungen ist.

Entdecken Sie den Flug des Storchs und seiner Feder, seine Geschichte, seine Leidenschaften. Lauréline nimmt all ihre Fragen, alle Möglichkeiten an und gibt (endlich) Auskunft! Sie erforscht ihre Geschichte zwischen Erbe und Weitergabe, Familie, Liebe und Schöpfung, Schuldgefühlen oder Befreiung durch Worte!

Was wissen Sie darüber?

Lauréline, die gerade mit dem Prix Nouveau Talent Humour der SACD ausgezeichnet wurde, bietet eine Autofiktion, die von intimen und komischen Anekdoten geprägt ist, die einen völlig atypischen Werdegang nachzeichnen Nehmen Sie an ihrer romantischen Revolution teil!

