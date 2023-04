Ateliers de danse 11 Grande rue, 20 mai 2023, Anères.

Katy Béziex, artiste chorégraphique et habitante du 23, propose une pratique ouverte où se partage l’expérience du chorégraphique.

Cet atelier est un lieu de rassemblement autour d’outils d’exploration et de création, que chacun peut rejoindre à tout moment.

Ce moment est ouvert à tous ! Venez avec votre corps du jour, il n’est pas question de savoir faire le grand écart.

L’atelier a lieu de 15h à 18h, tout près du café du village à Anères

Participation libre et nécessaire..

2023-05-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-20 18:00:00. .

11 Grande rue ANERES

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Katy Béziex, choreographic artist and resident of 23, proposes an open practice where the experience of choreography is shared.

This workshop is a place of gathering around tools of exploration and creation, that everyone can join at any time.

This moment is open to all! Come with your body of the day, it is not a question of knowing how to do the splits.

The workshop takes place from 3pm to 6pm, near the village café in Anères

Free participation and necessary.

Katy Béziex, artista coreográfica y residente en 23, propone una práctica abierta en la que se comparte la experiencia de la coreografía.

Este taller es un lugar de encuentro en torno a herramientas de exploración y creación, al que cualquiera puede unirse en cualquier momento.

¡Este momento está abierto a todos! Ven con tu cuerpo del día, no se trata de saber hacer los splits.

El taller tiene lugar de 15:00 a 18:00, cerca del café del pueblo de Anères

La participación es gratuita y necesaria.

Katy Béziex, choreografische Künstlerin und Bewohnerin von 23, bietet eine offene Praxis an, in der die Erfahrung des Choreografischen geteilt wird.

Dieses Atelier ist ein Ort, an dem man sich um Werkzeuge zur Erforschung und Kreation versammelt und dem jeder jederzeit beitreten kann.

Dieser Moment ist für alle offen! Kommen Sie mit Ihrem Körper des Tages, es geht nicht darum, einen Spagat machen zu können.

Der Workshop findet von 15:00 bis 18:00 Uhr in der Nähe des Dorfcafés in Anères statt

Teilnahme frei und erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65