Fête du pain & Concert ANERES, 22 avril 2023, Anères.

Fête du Pain & Concert

A partir de 14h00, l’équipe du Remue-Méninges vous invite à

– venir vous réunir autour du thème du pain,

– rencontrer des boulangers et boulangères avides de partager leur savoir faire,

– pétrir, façonner, cuire dans un fournil traditionnel et repartir avec votre pain.

20h00 -> Repas

21h00 -> Concert » A la bonheur »

– Participation libre, mais vivement recommandée -.

2023-04-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-22 . .

ANERES Café du Village

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Bread Festival & Concert

From 2:00 pm, the Remue-Méninges team invites you to

– to come and meet around the theme of bread,

– meet bakers eager to share their knowledge,

– knead, shape, bake in a traditional bakery and leave with your bread.

20h00 -> Meal

21h00 -> Concert « A la bonheur

– Free participation, but highly recommended –

Fiesta del Pan y Concierto

A partir de las 14.00 horas, el equipo de Remue-Méninges le invita a

– venir a reunirse en torno al tema del pan

– conozca a panaderos deseosos de compartir su saber hacer,

– amasar, dar forma y cocer en una panadería tradicional y marcharse con su pan.

20h00 -> Comida

21h00 -> Concierto « A la bonheur

– Participación libre, pero muy recomendable –

Brotfest & Konzert

Ab 14.00 Uhr lädt Sie das Team von Remue-Méninges ein, um

– kommen Sie zusammen, um sich rund um das Thema Brot zu versammeln,

– bäcker und Bäckerinnen treffen, die begierig darauf sind, ihr Wissen zu teilen,

– kneten, formen, backen in einer traditionellen Backstube und gehen mit Ihrem Brot nach Hause.

20.00 Uhr -> Mahlzeit

21.00 Uhr -> Konzert « A la bonheur » (Das Glück)

– Teilnahme frei, aber sehr empfehlenswert – –

