Anères de Goguettes

2022-08-19 19:00:00 – 2022-08-20 Anères de Goguettes : le Festival International de la Goguette ! – C’est quoi une goguette ? Tu prends une chanson tu gardes la musique, tu vires les paroles, tu écris tes propres paroles à la place, et tu la chantes. On vous attend au Café les 17, 18 et 20 août, pour chanter, sur l’air de votre choix, vos coups d’gueule et vos coups d’cœur, qu’ils traitent de l’actualité internationale, nationale, locale ou même intime ! Des musiciens vous accompagneront dans vos chansons. 19h : Apéro-goguettes

20h : Repas

21h : Goguettes nocturnes Repas, boissons et spectacle en participation financière libre et nécessaire…

Organisé par Remue-Méninges. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

