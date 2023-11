Petit Bal folk ANERES Anères, 24 novembre 2023, Anères.

Anères,Hautes-Pyrénées

Participez à un moment chaleureux au café du village !

La musique est assurée par un collectif de musiciens bénévoles, tous animés par le désir de partager la musique et la danse traditionnelle, d’ici et d’ailleurs.

Participation libre et nécessaire..

2023-11-24 21:00:00 fin : 2023-11-24 23:00:00. .

ANERES au café du village

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join us for a warm moment in the village café!

The music is provided by a group of volunteer musicians, all motivated by the desire to share traditional music and dance from here and elsewhere.

Participation is free and necessary.

Disfrute de un momento cálido en el café del pueblo

La música corre a cargo de un grupo de músicos voluntarios, todos ellos impulsados por el deseo de compartir la música y la danza tradicionales, de aquí y de otros lugares.

La participación es gratuita y necesaria.

Nehmen Sie an einem gemütlichen Moment im Dorfcafé teil!

Für die Musik sorgt ein Kollektiv aus freiwilligen Musikern, die alle von dem Wunsch beseelt sind, traditionelle Musik und Tänze von hier und anderswo zu teilen.

Teilnahme frei und erforderlich.

