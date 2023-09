Conseil d’Administration ANERES Anères, 4 octobre 2023, Anères.

Anères,Hautes-Pyrénées

Le Conseil d’Administration du « Remue-Méninges » est ouvert à toutes & tous.

Lors de cette réunion, qui a lieu le premier mardi du mois, sont discutées et prises les décisions concernant les activités diverses et manifestations festives au café.

N’hésitez pas à nous y rejoindre pour mettre votre grain de sel dans nos discussions !

– Participation libre mais vivement recommandée –.

ANERES Café du Village

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Board of Directors of « Remue-Méninges » is open to all.

During this meeting, which takes place on the first Tuesday of the month, decisions concerning the various activities and festive events at the café are discussed and taken.

Don’t hesitate to join us to put your grain of salt in our discussions!

? Participation is free but highly recommended ?

El Consejo de Administración de « Remue-Méninges » está abierto a todos.

En esta reunión, que se celebra el primer martes de cada mes, se debaten y toman decisiones sobre las distintas actividades y actos festivos del café.

No dude en unirse a nosotros y participar en nuestros debates

? La participación es gratuita pero muy recomendable ?

Der Vorstand von « Brainstorming » ist offen für alle.

Bei diesem Treffen, das am ersten Dienstag des Monats stattfindet, werden Entscheidungen über die Aktivitäten und Veranstaltungen des Cafés diskutiert und getroffen.

Zögern Sie nicht, sich uns anzuschließen, um Ihre Meinung zu äußern!

? Teilnahme frei, aber dringend empfohlen ?

